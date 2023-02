Vigolo Marchese - Team Traversetolo 2 - 3 | I rosanero rientrano in lotta per la salvezza

Il Team Traversetolo si riporta in gioco per cercare di centrare almeno i play out pur essendo ancora in ultima posizione. La vittoria esterna nello scontro diretto in casa del Vigolo Marchese infatti proietta i rosanero a soli cinque punti dagli spareggi salvezza. Brutto primo tempo che aveva fatto pensare al peggio, con i piacentini avanti di due reti già all’intervallo con Bonomi al 12’ e Khawanda al 43’.

Nella ripresa però i parmensi sono scesi in campo con un altro piglio e al 50’ hanno accorciato le distanze con Genitoni, cercando poi insistentemente il pareggio. Al minuto 85’ è poi Orlandini a firmare il momentaneo 2-2 e a questo punto il Traversetolo ci crede ancora di più trovando addirittura la vittoria al 90’ con la rete di Rolli.