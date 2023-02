Vigolo Marchese -Terme Monticelli 2 - 1 | Finale acceso dopo oltre 80' di equilibrio

Non riesce più a reagire il Terme Monticelli che perde anche in casa del Vigolo Marchese in uno scontro direttissimo per la salvezza. Con il risultato di oggi, i piacentini hanno raggiunto in classifica i biancocelesti a 24 punti insieme al Solignano, tutte a quattro punti dal Cervo, attualmente salvo a 28 punti.

Il Vigolo è passato in vantaggio già al 6’ con Laraia, mantenendo poi il vantaggio per tutto il primo tempo e anche nel secondo sembrava che il risultato non dovesse più cambiare. Nel finale poi scintille quando Vecchiattini è riuscito a trovare la rete del pareggio per il Monticelli, ma all’85’ Buzzi ha riportato avanti i piacentini per il 2-1 finale.