Vigolo Marchese - Tonnotto San Secondo 0 - 3 | I tuttineri scalano la classifica

Bella vittoria del Tonnotto San Secondo che rifila un 3-0 in trasferta al Vigolo Marchese, arrivando a raggiungere Carignano e Castellana Fonanta che hanno pareggiato tra loro a reti inviolate. Ora la classifica si fa interessante per i tuttineri che non erano partiti nel migliore dei modi. A sbloccare la partita è stato Bersanelli al 20’, poi al 40’ gli ospiti si trovavano già sul 2-0 grazie alla rete di Lorenzini. Nella ripresa poi è arrivato anche il gol che ha chiuso le marcature, con il Vigolo che non è stato capace di reagire.