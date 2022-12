Vigolo Marchese - Tonnotto San Secondo 3 - 1 | Tuttineri scalzati dai play off

Esce dalla zona play off il Tonnotto San Secondo che perde lo scontro diretto in casa del Vigolo Marchese entrato invece questa sera negli spareggi promozione. La partita parte molto equilibrata e viene scossa al 34’ dalla rete di Sadik che sblocca per i padroni di casa. Il Tonnotto accusa il colpo e nella ripresa subisce ancora due reti, al 60’ da Bertocchi e al 93’ da Baronio, poi con uno scatto finale inutile trova il gol della bandiera al 94’ con Traore che non porta a niente.