Virtus Castelfranco - Borgo San Donnino 2 - 3 | I biancazzurri vincono il big match in casa della capolista

Esulta il Borgo San Donnino nel big match in casa della capolista. L'incontro è stato molto acceso e condizionato da alcuni episodi. All’8’ i modenesi erano già in vantaggio con Palmiero che ha ricevuto da Zito e battuto Monteverdi.

Il pareggio dei parmensi è arrivato al 28’ quando Boccalupo lancia colpendo la schiena di un calciatore, la deviazione favorisce Martinez che si trova il pallone tra i piedi e calcia lesto in rete. Passano pochi minuti e la Virtus rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Boccalupo che commette un fallo in area e viene espulso provocando anche un calcio di rigore che Delporto trasforma ribaltando il risultato al 32’.

Il primo tempo termina così sull’1-2. Nella ripresa parte bene la squadra biancogialla che trova il pareggio al 70’ con Bertetti su calcio di rigore, ma il Borgo torna in vantaggio all’80’ con Lorenzani sugli sviluppi di un corner e il match termina così 2-3.