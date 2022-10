Virtus Castelfranco - Colorno 3 - 1 | Ancora una caduta per i gialloverdi in casa della capolista

Cade contro una Virtus stellare il Colorno che perde uno scontro diretto nelle zone alte della classifica. I biancogialli rimangono così imbattuti e sempre più primi nel Girone A, mentre i gialloverdi rimangono invischiati nelle retrovie e si fanno raggiungere dal Real Formigine.

Pronti via ed il Colorno passa in vantaggio su rigore al 10’: fallo di Posponi su Giovannini e Malivojevic trasforma mettendo la partita in una buona direzione. Ma i modenesi non si fanno scoraggiare e al 40′ una magia di Zito permette di ristabilire la parità.

Mantovani e compagni cambiano poi passo nella ripresa ed al 68′ Bertetti buca la difesa della squadra di Piccioni ribaltando il risultato. Ora la Virtus mette il turbo per chiudere il match e al 76′ Palmiero, con una punizione potente, trova il sette e manda in archivio la partita. Poco dopo viene anche espulso Bastrini e per il Colorno non c’è più niente da fare.