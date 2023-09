Becali blinda Man e Mihaila: "Restano a Parma"

"Dennis Man e Valentin Mihaiala restano a Parma". Lo dice Giovanni Becali in un'intervista rilasciata al media romeno Fanatik. Il manager dei due esterni ha specificato come l'intenzione sua e dei suoi assistiti sia quella di rispettare l'accordo con il club. "Hanno ancora due anni di contratto - dice l'agente - con l'opportunità di dimostrare il loro valore per riportare il Parma in Serie A. Se il Parma sarà promosso loro resteranno con un anno di contratto". Il club crede molto nei due romeni. Becali, a proposito di questo, racconta di quando, dopo il gol di tacco di Man contro il Bari, Roel Vaeyens si sia messo in contatto con lui per toglierli dal mercato. "Sono stato avvisato dal direttore generale, l'ex Club Brugge (Vaeyens ndc) che mi ha detto di non parlare con nessuna squadra perché Man è incedibile".