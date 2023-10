È Benek l'oro del Parma: il 'no' al Cagliari e gli occhi del Bologna addosso

Al rientro a Collecchio dopo i due giorni di riposo concessi da Fabio Pecchia alla sua truppa, ci sarà da analizzare la sconfitta di Venezia. Il 3-2 subito in Laguna non deve servire a far riapparire vecchi scheletri riposti - sembra - definitivamente negli armadi del Mutti Training Center. Gli ingranaggi perfetti del Parma hanno imbarcato un po' d'acqua e toccherà ai marinai crociati capire il perché. Un po'di cose i ragazzi se le sono dette negli spogliatoi di Venezia. Al termine della gara si sono guardati in faccia prima di arrivare a una conclusione: il risultato maturato al Penzo non può cambiare di certo l'obiettivo che hanno bene in mente. L'atteggiamento che Delprato e compagni metteranno in campo, in ogni allenamento, deve essere sempre lo stesso, a patto che si mantenga l'entusiasmo e si scenda in campo come se ogni partita fosse una finale. Serve una reazione immediata, a partire da Como. E la squadra quasi non vede l'ora di giocare per dimostrare come quello di Venezia sia stato un piccolo incidente di percorso.

Intanto non tutto quello che arriva dal Penzo corrisponde a una brutta notizia. C'è, per esempio, Adrian Benedyczak che continua a mietere numeri aggiornando il suo score domenica dopo domenica. Per la gioia del Parma, che si sfrega le mani in vista di una possibile asta di mercato. Il suo contratto scade nel 2025 e il Club ha detto già 'no' a un'offerta del Cagliari che in estate aveva provato a strapparlo a Pecchia. Peccato per i sardi che Krause non avesse alcuna voglia di privarsi di uno dei suoi pezzi più pregiati, rimandando l'offerta al mittente e ribadendo come la sua società non voglia privarsi di nessuno dei suoi ragazzi d'oro. Il Bologna intanto lo segue in silenzio da almeno un paio di stagioni: prima di formulare l'offerta giusta vuole capire e valutare nel lungo l'attaccante. Arrivato già al settimo centro stagionale, compresa la Coppa Italia. Quello di Venezia è il quindicesimo gol di un 2023 d'oro. Il sesto in campionato: nei cinque grandi tornei europei e rispettive seconde divisioni, solo Jude Bellingham del Real Madrid (con 8 gol all'attivo) è più giovane del polacco tra i calciatori che hanno segnato più di Benedyczak. Non male per un calciatore che è entrato nel giro della Nazionale maggiore della Polonia nonostante militi da tre anni in Serie B e che, nel frattempo, è arrivato a quota 20 reti in cadetteria. Da sabato è il calciatore polacco che ha segnato più reti in Serie B. Con 4 gol su rigore all'attivo in cadetteria, nessun altro calciatore ne conta di più nella competizione e solo Cedric Teuchert dell'Hannover ha fatto meglio nei top-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni con cinque gol dal dischetto. Il momento strepitoso del polacco continua.