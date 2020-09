Il Parma si 'difende' con Lautaro: in arrivo anche Osorio

L’appello di Fabio Liverani non è caduto nel vuoto. Il tecnico del Parma – dopo la sconfitta all’esordio con il Napoli – confida nel mercato. Se da una parte spera che possa arrivare una mano da qui al 5 ottobre, ultimo giorno di trattaive, dall’altra non vede l’ora che finisca dato che è fonte di distrazione per i calciatori. A nessun allenatore piace giocare con il mercato aperto, Liverani ha messo in preventivo la possibile cessione di pezzi pregiati, vedi Matteo Darmian, prossimo all’Inter o uno tra Cornelius e Inglese (tanto che Carli sta accelerando per strappare al Losanna Zeqiri), ma vorrebbe arrivasse presto la fine delle trattative per cominciare a lavorare a pieno organico, con una rosa definita e sui suoi concetti di gioco definitivi. Le priorità del Parma, anche dopo l’arrivo di Kyle Krause, sono quelle di dare concretezza a un piano strategico che è già stato illustrato dalla società. Le priorità sono appunto quelle di svecchiare la rosa (va letto così il tentativo di cedere Bruno Alves) con il conseguente innesto di giovani di proprietà. Sarebbero infatti ai dettagli le trattative che porterebbero al Parma i due difensori Yordan Osorio del Porto e Lautaro Valenti del Lanus. Il difensore centrale argentino arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a meno di dieci milioni.

