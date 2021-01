Benatia rischia di saltare, tra le alternative anche Juan Jesus

Più che il punto, a ridare una speranza al Parma è stata la prestazione. Al Mapei si è rivista una squadra viva, con la voglia di combattere. E il risultato, maturato solo all’ultimo battito di una gara condotta in sicurezza fino al 94’ (con qualche rischio corso, naturalmente), è frutto di una disattenzione. D’Aversa ha ritrovato gli uomini, aspetta adesso qualche rinforzo. Uno per reparto. Sta per arrivare Andrea Conti dal Milan, prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, mentre sul fronte difesa si registrano problemi per Benatia: trattativa al momento saltata, l’Al-Duhail non libera il calciatore e a meno che non sia lui a fare pressione per svincolarsi, il Parma è costretto a trovare un’alternativa. Si monitora Juan Jesus, difensore finito ai margini del progetto tecnico di Fonseca. La Roma lo libererebbe, bisogna accordarsi sulla formula. Con l’arrivo ormai certo di Conti, il reparto difensivo aspetta solamente l’arrivo di un centrale.