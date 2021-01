Il Parma cerca rinforzi, Wilshere nome nuovo

Jack Wilshere è il nome nuovo per il centrocampo del Parma. L’ex Arsenal, finito ai margini del calcio inglese, è svincolato. L’ultima apparizione al West Ham non è stata certo indimenticabile. In 14 presenze zero gol, un doppio intervento alla caviglia mina la stagione e lo allontana dalla Premier. È la parabola discendente di un calciatore entrato presto nel giro dei grandi, un talento precoce che a 14 anni era stabilmente nel giro dell’Under16. A ottobre aveva espresso apprezzamento per la Serie A, ma i contatti con il nostro campionato rimasero tiepidi. Oggi il Parma cerca un centrocampista, un regista che garantisca a D’Aversa il cambio di passo. Tra le alternative ci sono anche Paulinho al Guangzhou, Stephane M’Bia dello Shanghai Shenhua e Andres Guardado del Betis.