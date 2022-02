L'Alanyaspor su Man: il Parma potrebbe dare il via libera al prestito

E' ancora calciomercato: il Parma ha ricevuto un'offerta per Dennis Man dall'Alanyaspor del tecnico Francesco Farioli. I turchi, attualmente quarti in classifica, avrebbero chiesto il romeno in prestito secco fino a giugno. In Turchia il mercato chiude l'8 di febbraio (domani ndr), I discorsi sarebbero ben avviati, il Parma ha messo alla porta Man perché non funzionale al progetto tecnico di Iachini. La società, dopo un investimento così importante messo a segno solamente un anno fa (11 milioni di euro totali per l'operazione), vorrebbe monetizzare dall'eventuale cessione del romeno, ma in questo caso si accontenterebbe di mandare a giocare il ragazzo, dato che Iachini ha già fatto sapere che né lui, né Tutino (l'altro investimento del mercato estivo), rientrano nelle sue idee. Man, in panchina contro il Benevento per tutta la partita, ha collezionato 12 presenze arricchite da 2 gol.