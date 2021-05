IL RETROSCENA - C'è anche Maresca per la panchina del Parma: primi contatti a inizio maggio

C'è anche Enzo Maresca nella lista degli allenatori che il Parma custodisce gelosamente nel taschino della giacca. Attualmente, il tecnico del Manchester City Under 23 che ha appena trionfato in Premier 2 è tra i profili che segue Kyle Krause. Il primo contatto con il Parma risale a inizio maggio, quando il suo agente Luca Bascherini aveva proposto il nome del suo assistito. Maresca è giovane, conosce l'inglese (ha lavorato al ManCity) e ha girato il mondo sia da calciatore (West Bromwich, Siviglia, Olympiakos, Malaga) e soddisfa i canoni declinati da Ribalta in conferenza stampa a proposito del calcio offensivo e attrattaivo, almeno sulla carta. Si era dimesso dall'Ascoli nel 2017, lasciando la squadra all'ultimo posto con 13 punti. A Maresca Krause avrebbe offerto tre anni di contratto, la sua speranza è quella che l'ex centrocampista possa accettare. C'è anche il Girone interessato a Maresca, squadra che fa parte della galassia City. "Non abbiamo ancora deciso chi sarà il nuovo allenatore - ha detto il dirigente spagnolo - abbiamo ovviamente qualche candidato e abbiamo chiaro l’identikit. Vogliamo ovviamente farlo al più presto. Può essere italiano o straniero, non è una questione di nazionalità. E’ una questione di qualità, di condividere un certo tipo di calcio e di visione di club". Nella lista c'è anche Enzo Maresca.