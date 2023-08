Parma, si va verso la risoluzione del contratto con Buffon

Si avvia alla conclusione, con un anno d'anticipo, la storia d'amore tra Gigi Buffon e il Parma. Il capitano crociato sta per risolvere il suo contratto che lo lega al club per un altro anno. È stata avviata la trattativa che dovrebbe porre fine al rapporto tra il portiere più forte della storia e la squadra che lo ha lanciato quando non era ancora maggiorenne, prima di riaccoglierlo al tramonto di una carriera strepitosa costellata di successi. Sognava di chiudere il cerchio riportando il Parma dove lo aveva lasciato: in Serie A. Ma per una serie di motivi al club di Krause non è riuscito il salto di categoria. Quest'anno il Parma ci riproverà ma dovrà farlo (a oggi) senza la sua guida. A meno di clamorosi ripensamenti, Gigi Buffon e il club chiuderanno in anticipo la loro storia d'amore.