Il Parma dice 'no' a un'offerta del Corinthians per Hernani

Il Corinthians bussa alla porta del Parma per Hernani. Il Club di San Paolo, reduce da cinque sconfitte consecutive, nel tentativo di rinforzarsi ha messo sul piatto1,5 milioni di euro per cercare di convincere i crociati a lasciar partire il centrocampista brasiliano. Che però non è in vendita. La richiesta è stata rispedita al mittente: è chiara l'intenzione del Parma di non smantellare il gruppo con il quale si punta dritti alla Serie A, intenzione confermata dal totale immobilismo (voluto) durante il mercato invernale. Nella la finestra di gennaio, Vaeyens e soci, non hanno operato - di comune accordo con Pecchia - perché hanno ritenuto la rosa all'altezza. E questa convinzione è stata dimostrata ampiamente sul campo. Hernani, che in questa stagione ha collezionato 21 presenze condite da un gol e due assist (l'ultimo sabato contro il Venezia) è un giocatore chiave per il Parma. È arrivato su esplicita richiesta del tecnico che, a dirla tutta, l'avrebbe voluto già un anno prima. Anche per questo motivo, non è considerato cedibile, men che meno oggi che l'impresa è più vicina.