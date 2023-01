Zanimacchia, il Parma insiste e la Cremo apre

Non avrà fatto la lista della spesa, Fabio Pecchia, che in conferenza stampa ha spiegato come non sia un gesto abitudinario neanche a casa. Ma intanto in questa finestra di mercato l'allenatore ha chiesto con insistenza ai suoi dirigenti Luca Zanimacchia. La trattativa per arrivare all'esterno della Cremonese, che proprio agli ordini di Pecchia si è fatto notare l'anno scorso con 36 presenze, 8 gol e 6 assist nel campionato di Serie B, è complicata ma non impossibile. La novità di queste ore è che il club lombardo si è detto disposto a trattare per lasciar partire il calciatore che, solo sei mesi fa, era riuscito a strappare proprio al Parma facendo leva sull'appeal della Serie A e mettendo sul piatto un lauto conguaglio per convincere la Juventus a lasciar partire uno dei suoi tanti giovani in giro per l'Italia. Nessun prestito, la Cremonese contempla solo una cessione a titolo definitivo.

Servono tre milioni per convincere Arvedi a liberare Zanimacchia, che in questo suo ritorno a Cremona sta avendo non poche difficoltà: 14 presenze (9 da titolare e 5 da subentrato) non ha mai trovato il gol. Gli stenti del gruppo chiaramente penalizzano anche il ventiquattrenne di Desio che non ha scartato l'ipotesi di tornare in Serie B dove avrebbe un ruolo da protagonista agli ordini dell'allenatore che lo ha lanciato. Pecchia lo marca stretto, quello di Zanimacchia rappresenta il desiderio dell'allenatore di Formia che vede nell'esterno una pedina fondamentale per poter tornare a esprimere il suo calcio, frenato a Parma da problemi fisici e da calciatori da lui stesso avallati in sede di valutazione ma che fino a qui hanno deluso . Zanimacchia, dal canto suo, conosce il modo di fare calcio di Pecchia, oltre che la categoria. Viste le carenze degli unici due esterni di ruolo Man (infortunato, ne avrà per un mese come minimo) e Mihaila, Zanimacchia rappresenta la richiesta numero uno di Fabio Pecchia. Che non avrà fatto la lista della spesa, ma intanto pressa la dirigenza per avere un rinforzo degno di questo nome.