Oosterwolde, altra offerte del Fenerbahçe: 6 milioni più bonus

Nuova offerta del Fenerbahçe per Jayden Oosterwolde. Il club turco ha messo sul piatto 6 milioni di euro più bonus per il terzino sinistro del Parma, che tuttavia rimane fermo sulla sua posizione. Il club di Krause vorrebbe incassare dalla cessione dell'olandese almeno 8 milioni di euro. I turchi hanno intanto provato a giocare - seppur di poco - al rialzo migliorando la loro offerta iniziale che si aggirava intorno ai 5 milioni più bonus. I media vicini al Fenerbahçe parlano di accordo raggiunto tra calciatore e club. A Instanbul aspettano la risposta del Parma, impegnato oggi con il Perugia al Tardini, per sbloccare la trattativa e assicurarsi Oosterwolde, profilo molto ambito.