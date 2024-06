Il primo colpo di Serie A è Valeri: dalle telefonate di Pecchia alla sua voglia di Parma

È Emanuele Valeri il primo rinforzo per il Parma in Serie A. Il terzino romano di 25 anni arriverà a costo zero perché svincolato dal Frosinone. Non ha ancora firmato perché aspetta la stesura dei contratti che al Mutti Training Center stanno preparando, ma è solo una questione di giorni. A breve siglerà un triennale con opzione per la quarta stagione legata a presenze e obiettivi. Fondamentale nell'indirizzare la trattativa è stato il lavoro di cesello che ha fatto Fabio Pecchia, suo allenatore già a Cremona. La sua presenza a Parma ha fatto sì che i crociati di Krause fossero la prima scelta del terzino sinistro. Monza, Torino e Udinese si erano fatte avanti per provare a far saltare il banco, ma non hanno potuto agire con tempestività perché impegnate nella scelta dell'allenatore. Il Parma l'allenatore l'aveva già e Valeri lo conosceva dai tempi di Cremona. In questi giorni il Club ha lavorato sotto traccia e le telefonate tra il terzino e il suo ex tecnico sono state diverse. Una vera e propria opera di persuasione, quella confezionata dall'avvocato di Formia, efficace nel pizzicare le corde giuste. Il primo pezzo del puzzle che l'Area Tecnica del Parma dovrà comporre sta, dunque, per arrivare. Piede educato, buon tiro, la stagione che se ne è appena andata ha lasciato l'amaro in bocca a Valeri e a tutto il Frosinone per la retrocessione.

Klassen, forse. Non ora

Lui ha fatto in tempo a mettersi in mostra, con 16 gettoni in Serie A e 2 assist a referto. Con Gianluca Di Chiara, confermato nelle scorse settimane nella rosa di Serie A, la fascia sinistra è sistemata. Ora le priorità del Club sono due: trovare un portiere e un centrocampista. Durante i colloqui con agenti e mediatori è saltato fuori il nome di Davy Klassen, 31enne olandese quest'anno all'Inter e oggi in cerca di squadra. La sua priorità sarebbe quella di rimanere in Serie A e, durante i colloqui al Mutti Training Center gremito in questi giorni di agenti e rappresentanti di calciatori, si è fatta menzione dell'ex Ajax. Non è un discorso chiuso, ma neanche può dirsi avanti a tal punto da far pensare a un probabile acquisto. Potrebbe diventare un'opzione per il futuro. Nessuna porta in faccia, né un sì. Solo una posizione d'attesa rispetto a una possibilità - a oggi - remota ma domani magari destinata a diventare concreta. Intanto, salvo clamorosi intoppi, Pecchia avrà un nuovo tassello. Emanuele Valeri, primo rinforzo per il Parma di Serie A.