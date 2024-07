Parma, idea Brekalo per l'attacco

Un esterno destro che sappia giocare a sinistra. Questo è l'obiettivo del Parma sul mercato. Dopo aver depositato il contratto di Zion Suzuki, l'Area Tecnica crociata è sulle tracce di un giocatore per rinforzare il reparto d'attacco. Nelle ultime ore sono stati riallacciati i rapporti con la Fiorentina per capire se Josip Brekalo, croato di 26 anni che piace da un po' al Direttore Sportivo Mauro Pederzoli. Un’ala sinistra che tra le sue prerogative ha quella di saper giocare a piede invertito: è l’identikit perfetto per il tipo di ala che piace a Fabio Pecchia. Il suo contratto con la Fiorentina scade nel 2026 ma questo non rappresenterebbe un problema. Più che altro ci sarebbe da superare lo scoglio Palladino.

L'ex Parma vorrebbe valutarlo in ritiro e, fonti vicine alla società viola, riferiscono di un perentorio no al Parma che però attende fiducioso. Con Brekalo il Parma farebbe un salto di qualità, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Il croato è dotato di grandissima rapidità e abilità nel dribbling, questo lo porta a sfidare spessissimo gli avversari nell’uno contro uno che a Pecchia servirebbe particolarmente in questa stagione. A gennaio, la Viola lo ha ceduto in prestito all'Hajduk Spalato, dove ha trovato 14 presenze e 2 gol. Al termine di una stagione frammentata, Josip è tornato alla base, magari per restarci. Intanto il Parma ci pensa.