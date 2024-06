L'ultima del Parma: Cancellieri per l'attacco

Il Parma per l'attacco pensa anche a Matteo Cancellieri. È un'idea che avanza, non ancora una trattativa definita, ma a Collecchio se ne parla. Cancellieri, 36 partite e 4 gol con la maglia dell'Empoli, uno di questi pesante come un macigno perché segnato alla Roma nell'ultima giornata decisiva per la salvezza, finirà la sua avventura in Toscana formalmente il 30 giugno. Era in prestito dalla Lazio, dove tornerà per via di un contratto che lo lega fino al 2027, ma non rimarrà a Formello. È in uscita dal Club di Lotito, impegnato adesso nella ricerca dell'allenatore dopo l'ormai quasi certa separazione con Tudor. E il Parma ci ha messo gli occhi addosso. Ventidue anni, nel giro della Nazionale Under 21 da qualche tempo, Cancellieri si è guadagnato la fiducia anche di Maurizio Sarri l'anno scorso. Alla Lazio ha giocato 30 partite (tra Serie A, Europa e Conference League) ma senza trovare la via del gol. Meglio a Empoli, sotto questo punto di vista. Con 4 centri e 3 assist in 36 partite, si è fatto notare dagli uomini mercato del Parma che lo tengono in considerazione per un posto in attacco. Duttile, può fare la prima punta o l'esterno. E questa è un'arma che può sfruttare a suo favore: Pecchia ama i giocatori che possono interpretare più di un ruolo. E Cancellieri questo lo sa. Il Parma ci pensa.