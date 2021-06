Karamoh rifiuta il Lille: il suo obiettivo è quello di giocare in Serie A

Il Parma sta facendo le sue valutazioni su Yann Karamoh. Il francese ha appena cambiato agente, passando sotto la scuderia di Federico Pastorello, che ha in gestione anche il nuovo allenatore crociato, Enzo Maresca. La vecchia proprietà aveva investito molto su Karamoh, versando quasi 8 milioni nelle casse dell'Inter. Non è mai stato al centro del progetto, sembrava esserci tornato con Fabio Liverani, ma gli infortuni lo hanno frenato. Il cambio di guida tecnica non lo ha aiutato, con Roberto D'Aversa il feeling non è mai sbocciato, ma anche qui il francese ci aveva messo del suo per farsi mettere da parte.

Nel nuovo corso il suo profilo resta in bilico. Si era fatto sotto il Lille, campione di Francia, ma Karamoh ha rifiutato l'idea di tornare in League 1. Il suo futuro è da definire, non è certo che rimanga in Serie B con il Parma.