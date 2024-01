"Man? Vediamo se arriva un'offerta per lui"

È l'uomo del momento in casa Parma. Intorno a Dennis Man c'è gran rumore. Da un lato il club si coccola l'investimento più caro dell'era Krause che, nel gennaio del 2021 ha sborsato 13 milioni di euro per accaparrarselo. Dall'altro molte squadre hanno messo gli occhi addosso al calciatore rumeno che ha già messo a segno dieci reti in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, battendo il suo record stagionale e confermando l'ottimo momento. L'interesse delle squadre, dunque, è legittimato dai grandi numeri di un giocatore sulla via della consacrazione. Ad alimentare i rumors in chiave mercato è Victor Becali, storico agente rumeno, un'istituzione del calcio internazionale e, da sempre, molto vicino al calciatore. "Dennis si sta divertendo molto al Parma - ha detto Becali a iamsport.ro - ed è sicuro di aver attirato l'attenzione di diversi club, ma il mercato è appena iniziato. Vedremo se arriverà un'offerta per lui, tutto è possibile. Tuttavia, teniamo presente che questo mercato è dedicato a chi deve sistemare qualcosa, raramente si vedono mosse spettacolari adesso" ha aggiunto. Il Parma però non ha intenzione di privarsi del suo talento, non ora che corre per un obiettivo importante: la Serie A.