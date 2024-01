Il Parma mette Man fuori mercato

Il Parma toglie Dennis Man dal mercato. Fonti rumene parlano di un altro 'no' al Milan da parte del Club di Krause, intenzionato a mantenere intatto il gruppo che sta correndo verso la Serie A. "Dennis Man è un giocatore decisivo per il Parma. Probabilmente loro possono offrirgli un allungamento del contratto. Non lo so ancora, non è ancora successo. Per lui è abbastanza complicato partire adesso e per il Parma accettare. È il loro giocatore più importante - ha detto a Sport Total FM Victor Becali, uno degli agenti da sempre vicini all'esterno rumeno -. Si stanno giocando la promozione, quindi è piuttosto complicato come affare. Ma in generale, durante il calciomercato invernale, non ci sono molti trasferimenti spettacolari. In Italia non ci sono tanti soldi come in Inghilterra", ha concluso.

Man sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in Italia. Sono già 11 i gol in 21 partite tra Campionato e Coppa Italia, il numero più alto di reti realizzato da quando è atterrato a Parma. E, sul più bello, sembra non vuole certo fermarsi.