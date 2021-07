Milan, idea Dennis Man

Sondaggio Milan per Dennis Man. Il nome del romeno, pupillo di Kyle Krause, è sull’agenda di molti club, che stanno osservano il talento di Vladimirescu in maniera attenta. Ma il Parma per ora lo ha blindato, Maresca vorrebbe ripartire da lui e da Mihaila, che anche la società avrebbe blindato. Per adesso nessuna richiesta ufficiale sarebbe pervenuta sulla scrivania di Javier Ribalta, che ha il controllo della situazione ed è il braccio armato di KK nello sviluppo dei pensieri presidenziali, che spesso si trasformano più in spasmodiche voglie di annunci che di strategia vera e propria. Krause è più per lo show, diciamo così, da attore americano consumato gli piace più l’abbaglio dei riflettori, mentre Ribalta ama essere più discreto. E lavora sodo per consegnare a Enzo Maresca una squadra da Serie A che possa vincere la Serie B in maniera diretta. Nella quale dovrebbe esserci anche Dennis Man, che per ora è appetito da molti, ma resta del Parma, a meno che allo stesso Parma non arrivi un assegno da 25milioni di euro.