Milan e Roma preparano il 'colpo' Man

Milan e Roma stanno pensando a Dennis Man. Ancora voci sul talento del Parma rimbalzano dalla Romania, rilanciate dal portale ProSport. L'interesse da parte di due dei più prestigiosi club della Serie A sarebbe concreto, tanto che gli scouting di entrambe le società avrebbero visionato più volte dal vivo Man in una stagione finalmente all'altezza delle sue aspettative. La Roma - stando a quanto si legge su ProSport - potrebbe far leva sull'amicizia di vecchia data che lega Mourinho ai Becali, storici rappresentanti del calcio rumeno, per convincere Man a trasferirsi dalle parti di Trigoria in estate.

Il Parma non ha intenzione di intavolare trattative a gennaio, il piano del club è chiaramente quella di trattenere i talenti per puntare alla conquista della Serie A con il gruppo che Fabio Pecchia ha forgiato e nel quale Man spicca. Ma in estate, con il suo contratto che scade nel 2025, potrebbero cambiare gli scenari.