Vaeyens: "I rinnovi di Man e Mihaila? Dobbiamo lavorare ancora un po' "

Il managing Director Sport del Parma, Roel Vaeyens, ha parlato dei rinnovi di Dennis Man e Valentin Mihaila al termine della cerimonia di premiazione in Regione, ieri a Bologna. "Siamo alla fine della stagione - ha detto il belga - e i dirigenti, normalmente, lavorano. Il nostro non è sicuramente un lavoro che è comincia oggi. Abbiamo già preparato tanto, dobbiamo parlare internamente di alcune cose e poi comunicarle. Ma siamo sicuri di poterci definire pronti per la prossima stagione. Stiamo parlando con un diversi giocatori, tra cui Man e Mihaila. È vero che stiamo parlando con i loro agenti. Sappiamo che loro vogliono rimanere, noi vorremmo che loro restassero con noi, ma non è una questione di tempo. Diciamo che dobbiamo lavorare ancora un po’, quando abbiamo notizie faremo le dovute comunicazione. Sappiamo di avere una squadra forte e piena di giovani, abbiamo tanti giocatori che hanno ancora un buon margine di miglioramento. Bisogna fare le cose fatte bene, abbiamo fatto delle analisi con il mister e l'area scouting. Presto, se ci saranno novità, le comunicheremo".