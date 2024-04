Il difensore ungherese Botond Balogh ha rinnovato il suo contratto con il Parma. Il classe 2002, ha trovato l'accordo per allungare fino al 2027. Prodotto del settore giovanile di Luca Piazzi, Balogh ha scalato posizioni fino ad arrivare a occupare un posto in pianta stabile nelle rotazioni di Fabio Pecchia. Quest'anno sono 16 i gettoni concessi all'ungherese, tutti in campionato.