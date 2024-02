Benek, febbraio decisivo: gioca per la Serie A e per il rinnovo

È tempo di rinnovo anche per Adrian Benedyczak. Gli agenti del polacco hanno appuntamento con i dirigenti del Parma per il mese di febbraio. Servirà trovare una soluzione per allungare il rapporto con l'attaccante, per il quale il Club ha rifiutato diverse offerte soprattutto dal campionato tedesco. Con Benek e il suo entourage, i manager di Fabryka Futbolu con cui ha stretto un accordo a giugno, i discorsi si erano interrotti dopo la partita con il Cosenza, ma la volontà di base - a metà dicembre - era quella di proseguire il rapporto. Le parti si riaggiorneranno tra qualche settimana per trovare un'intesa di massima e andare oltre la naturale scadenza del contratto, prevista per giugno 2025. Prosegue così la politica del Parma, volta a blindare i suoi gioielli per provare a dire la sua anche in un futuro non troppo lontano e, magari, in un'altra categoria. Dopo Bonny, Bernabé, Estevez, Sohm, Delprato e Osorio, potrebbe essere arrivato anche il turno di Adrian Benedyczak. Il polacco sta vivendo un periodo di digiuno: non vede la porta su azione dalla gara con il Bari. Era il 27 settembre. Da allora ha tirato due calci di rigore contro Venezia e Lecco, prima di entrare in un tunnel lungo 86 giorni. Nelle ultime tre giornate, Benek ha giocato titolare solo una volta: il big match contro l'ex Vanoli, durante il quale ha rimediato una ferita all'arcata sopraccigliare dopo uno scontro aereo con Altare. Veniva da due panchine di fila, contemplate dalle rotazioni di Pecchia e da questo percorso di crescita continuo che sta investendo i giovani del Parma. Quest'anno, il polacco che entrato nelle mire del Bologna e ha rifiutato il Cagliari, ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia e ha messo a segno 8 gol complessivi. Cinque su calcio di rigore. Il Parma si fida di lui, probabilmente gli proporrà un accordo fino al 2027 più eventuale opzione per l'anno successivo. Febbraio sarà decisivo per lui: giocherà per il rinnovo e la Serie A.