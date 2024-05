Mihaila, cuore di Parma: "Voglio giocare in Serie A con questo Club"

Ha vissuto la sua stagione migliore da quando è al Parma, Valentin Mihaila. L'ha conclusa con un finale in crescendo, con due gol nelle ultime quattro partite. Ha messo lo zampino nell'1-1 con la Cremonese, valso il primo posto aritmetico per i crociati e ora è pronto per giocare un grande Europeo con la Romania prima di tornare a Collecchio. In queste settimane il suo entourage e il Club di Krause hanno a lungo chiacchierato nel tentativo di trovare una soluzione per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2025. "Tutti mi chiedono se resto a Parma - ha detto l'esterno rumeno -. Ho un altro anno di contratto, ho pensato solo alla promozione in Serie A e ora penso solo all'Europeo", ha spiegato al termine della partita tra Universitatea Craiova e Sepsi OSK, vinta dalla sua ex squadra. "Da tre anni, da quando siamo retrocessi, aspetto di essere promosso per poter giocare in Serie A. È un orgoglio per me giocare per il Parma, voglio farlo in Serie A". Mihaila, come Man, è atteso nel ritiro rumeno per le amichevoli contro Bulgaria e Liechtnestein, il Commissario Tecnico della tricolore ha grande considerazione dei giocatori del Parma. "Sto bene - dice Mihaila - sono in attesa di iniziare gli allenamenti con la Nazionale, sperando che tutto vada bene. Il nostro obiettivo è superare i gironi poi potremo pensare di passare alla fase successiva".