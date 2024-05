Man e Mihaila, Becali inquieta il Parma: "Non rinnovano alle condizioni del Club"

Il Parma è in ansia per i rinnovi di Dennis Man e Valentin Mihaila. I due giocatori, ritenuti asset fondamentali per la prossima stagione in Serie A, hanno il contratto in scadenza nel 2025 e intorno a loro c'è un alone di incertezza, dettato soprattutto dalle parole del manager rumeno Giovanni Becali da sempre molto vicino ai due talenti crociati. L'intenzione del Club, come spesso precisato anche pubblicamente, è quella di estendere il rapporto con entrambi. Non più tardi di cinque giorni fa, il Managing Director Sport, Roel Vaeyens, aveva spiegato come l'Area tecnica del Parma stesse lavorando in quella direzione. "È vero che stiamo parlando con i loro agenti - aveva detto a margine della premiazione in Regione il dirigente belga -. Sappiamo che loro vogliono rimanere, noi vorremmo che loro restassero con noi, ma non è una questione di tempo. Diciamo che dobbiamo lavorare ancora un po’ ". Dichiarazioni pacate, che stridono con quelle che provengono dalla Romania. I due ragazzi sono stati pre convocati da Iordanescu che li ha inseriti nella lista per Euro 2024, e Becali affida a Fanatik.ro la ricostruzione della vicenda che vede protagonisti i due assi del Parma: "Nessun rinnovo. Man non ha prolungato il contratto e nemmeno Mihăila. Stiamo discutendo, abbiamo avuto due o tre discussioni, ma non riusciamo a raggiungere un punto comune. I giocatori vogliono restare al Parma, ma non alle condizioni che il Club ci offre, bensì a quelle che chiedo io", ha chiarito Giovanni Becali. Sarà una estate calda e lunga per il Parma, in ansia per i rinnovi di Man e Mihaila. Servirà un lungo lavoro di mediazione perché è ancora ampia la forbice tra domanda e offerta, come aveva anticipato ParmaToday.it (CLICCA QUI)