Il Parma ha esercitato l'opzione di rinnovo per Sohm

Il Parma ha esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Simon Sohm. Il centrocampista svizzero, fresco di rinnovo fino al 2027 firmato a gennaio, si è legato al Club di Krause fino al 2028 grazie alla clausola che prevedeva un anno in più in base a presenze e obiettivi. Un passo ulteriore da parte del Parma verso quella continuità decantata nelle varie uscite pubbliche da parte del direttore sportivo Mauro Pederzoli e dell'allenatore Fabio Pecchia. A proposito di quest'ultimo: nessun discorso sarebbe stato avviato per il suo rinnovo. Il contratto del tecnico scadrà nel giugno del 2025 e, a oggi, non si hanno notizie di un ulteriore accordo. "Non è una priorità in questo momento - ha detto Pecchia a margine del Festival della Serie A che ha chiamato a raccolta, proprio a Parma, il mondo del calcio italiano -. Il focus è un altro in questo momento: costruire una squadra che possa fare bene l'anno prossimo" ha spiegato l'allenatore che ha riportato il Parma in Serie A.

Di questa squadra farà sicuramente parte Simon Sohm, uno dei primi acquisti dell'era Krause. Lo svizzero ex Zurigo era arrivato tra i primi nel settembre 2020, al costo di 6 milioni di euro più bonus. Dopo diverse difficoltà iniziali, Sohm è diventato un tassello importante nello scacchiere di Fabio Pecchia che più di tutti ne ha valorizzato le qualità. A partire dalla seconda parte della scorsa stagione, Simon infatti è diventato quel centrocampista box to box di cui don Fabio aveva bisogno: duttile, capace di ricoprire più posizioni in campo grazie al suo strapotere fisico, è riuscito più volte a far saltare il banco arrivando a guadagnarsi la titolarità quasi inamovibile soprattutto nella prima tornata della stagione che ha visto il Parma tornare in Serie A. 117 presenze complessive e 13 assist per Sohm da quando è sbarcato a Parma. Tutto condito con tre gol, uno di questi messo a segno nella massima serie contro l'Atalanta nell'anno della retrocessione. Oggi Sohm torna, assieme al Club, dove tutto era cominciato. In quella Serie A sognata da tre stagioni e - finalmente - arrivata anche grazie a lui.