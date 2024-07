Almqvist, scende in campo Pecchia: per il tecnico è la prima scelta

È Pontus Almqvist la prima scelta di Fabio Pecchia per il suo Parma in Serie A. L'esterno d'attacco che si è messo in mostra a Lecce, con una prima parte di stagione importante, ha il gradimento totale dell'allenatore crociato che si è già attivato in prima persona per cercare di convincere il calciatore a trasferirsi nel Ducato. Diversi i contatti tra lui e Pontus che ha già avuto modo di sentire la fiducia del tecnico. La società, con il Managing Director Sport Roel Vaeyens e il direttore sportivo Mauro Pederzoli, ha fatto il resto, cercando di intavolare la trattativa con il suo entourage e capire quanto margine ci sia per concludere l'operazione. I discorsi sono avanti, la base d'intesa totale tra i Club manca ancora e in queste ore si sta lavorando per trovarla.

Almqvist da parte sua avrebbe anche espresso la volontà di tornare a giocare in Serie A. Sul giocatore ci sono però anche Fiorentina e Roma e il Parma si è inserito con prepotenza e convinzione in questa corsa. Il prestito con il Lecce è scaduto e il ragazzo di Nyköping è tornato al Rostóv. Con i russi ha un contratto che scade a giugno dell'anno prossimo, da fonti vicine al Club si apprende come l'idea sarebbe quella di prenderlo in prestito oneroso per una stagione e poi, alla scadenza, fargli firmare un contratto di tre anni con opzione sul quarto. La trattativa è in fase di negoziazione, tra il Club e l'entourage del calciatore ci sono stati una serie di incontri volti a trovare l'intesa. Almqvist ha chiuso la sua prima stagione in Serie A al Lecce con 37 partite, 3 gol e 6 assist. Con l'uscita quasi certa di Partipilo (sull'esterno c'è la fila in Serie B: dal Cesena al Bari), i crociati si coprirebbero con un giocatore di assoluto livello che garantirebbe anche un salto di qualità importante a livello tecnico e tattico. Almqvist non rientra nei piani del Rostóv e, da parte sua, non vede l'ora di tornare in Serie A. Magari per recitare un altro anno da protagonista, con la maglia del Parma. Di sicuro è la prima scelta di Fabio Pecchia.