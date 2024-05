Parma, comincia l'operazione Serie A: i piani del Club e i rinnovi

L'operazione Serie A comincia con i rinnovi dei contratti dei calciatori in scadenza. Il Parma pianifica e, oltre agli acquisti nelle idee del club (almeno un portiere, un centrale difensivo, un terzino sinistro, un centrocampista difensivo e due attaccanti), la continuità del progetto tecnico sarà garantita anche dai rinnovi. I primi in ordine temporale potrebbero essere proprio quelli del direttore sportivo Mauro Pederzoli e del capo scouting Massimiliano Notari. Entrambi andranno a scadenza il 30 giugno, fra 49 giorni. Nessun annuncio da parte del club, dopo l'aritmetica promozione in Serie A e i festeggiamenti per l'obiettivo raggiunto non è arrivata alcuna ufficialità circa la prosecuzione del rapporto tra i dirigenti e il Club. Il presidente Kyle Krause, dopo il bagno di folla dei giorni scorsi per la doppia festa dopo Bari e Cremonese, tornerà in Italia nel prossimo week end. Volerà su Roma per assistere alla partita delle sue Women contro la Lazio. Chissà se fino ad allora ci sarà stato l'annuncio relativo al rinnovo dei dirigenti dell'Area Tecnica. Intanto, va da sé che Pederzoli - sotto la supervisione del Managing Director Sport Roel Vaeyens e del supervisore dell'area sportiva del Krause Group Martin Semmens (presente alla festa in piazza dopo l'aritmetica promozione) - continui a lavorare per fissare qualche paletto in vista della nuova stagione. I vertici e gli incontri di mercato, fino ad ora, sono stati presenziati tutti da Pederzoli e questo induce a pensare che al timone possa esserci ancora lui. Manca - come spiegato - l'ufficialità. E di questi tempi, con il mondo che va a una velocità sostenuta, non può considerarsi certamente un dettaglio. Dopo i dirigenti, potrebbe toccare ai calciatori chiave. Gente come Bernabé e Bonny hanno sistemato la loro situazione, all'appello mancano Benedyczak (che, in accordo con il Club, ha dato precedenza all'intervento chirurgico al quale si è sottoposto a Londra dopo l'infortunio contro lo Spezia), Man e Mihaila, per i quali la trattativa è in corso. Il più vicino al prolungamento sembra essere proprio Benek.

È in trattativa anche Lautaro Valenti, difensore argentino arrivato dal Lanus nel 2020 per una decina di milioni di euro tra parte fissa e parte variabile legata a premi e presenze da riconoscere al Club argentino. Il primo colpo dell'era Krause ha avviato i discorsi con il Parma per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno del 2025. Anche per lui l'orizzonte sembra essere quello del 2027, ma mancherebbe l'accordo per via di questioni economiche. A Valenti sarebbe stato proposto un rinnovo alle stesse condizioni attuali, Lautaro e il suo entourage spingono per un ritocco dell'iingaggio. Le parti continueranno a trattare. L'operazione Serie A è cominciata, ed è partita dai rinnovi di contratto.