Begic, è già finita? Ascoli e Spezia sul talentino sloveno

Tjas Begic è sparito dai radar del Parma. L'esterno sloveno sembra essere lontano dai pensieri di Fabio Pecchia tanto che, nelle ultime cinque partite di campionato, non ha mai visto il campo. Cinquanta minuti con la Fiorentina in Coppa Italia, da subentrato, per il resto si è diviso tra panchina e tribuna trasformandosi in un grande punto interrogativo. L'ultima sua presenza in Serie B risale al 5 novembre, nella gara vinta 2-0 dal Parma al Tardini contro il Südtirol. Dopo un inizio promettente, nel quale lo sloveno sembrava potesse ritagliarsi un discreto spazio nelle rotazioni di Pecchia, la sua stella si è un po' eclissata. Di lui restano il numero contro il Cittadella all'alba del campionato, con il quale ha consegnato il pallone per l'assist a Bernabé e un capello biondo platino, corto, che ha smesso di accompagnare le sue fughe sulla fascia. Almeno per ora. Secondo indiscrezioni, il talentino di Izola potrebbe uscire in questo mercato di gennaio per andare a trovare spazio altrove. Diversi i club che si sono messi sue tracce, su tutti Ascoli e Spezia che lottano per scucire qualche punto alle grandissime di questo campionato. Tjas potrebbe andare a giocare altrove, confermando la sua vocazione di calciatore giramondo. Dopo aver cambiato quattro squadre in quattro stagioni, Begic potrebbe affrontare l'ennesimo cambiamento perché a Parma non trova lo spazio che cercava o pensava di poter trovare. Resta comunque un patrimonio che il club vuole salvaguardare, avendo investito una cifra che si aggira intorno al milione e mezzo di euro in estate, quando il ragazzo ha sottoscritto un contratto quadriennale.

Sul fronte uscite resta da monitorare la situazione di Vasilios Zagaritis che nelle ultime 15 partite ha visto il campo solo quattro volte. Il greco, dopo sei presenze nelle prime sei, non gioca dal 24 settembre, dalla gara con la Sampdoria. Il terzino sinistro ha estimatori in patria e non è escluso che possa tornarci già in questa sessione di mercato. Si parte il 2 gennaio: dal secondo giorno del primo mese del nuovo anno le squadre potranno depositare i contratti dei nuovi acquisti in Lega e ufficializzare le cessioni in altri campionati dove la sessione di mercato è già aperta. Il Parma aspetta anche Roberto Inglese. L'attaccante si allena con la Primavera ed è attualmente fuori dal progetto. Qualche timido interesse nei suoi confronti lo avrebbero mostrato squadre come Genoa ed Hellas Verona, ma più durante il mercato estivo che non adesso. Il contratto che lo lega al club di Krause scade a giugno dell’anno prossimo. Si discute sull’aspetto economico. Questione spinosa, visto che l’ingaggio del giocatore pesa sulle casse del club come quello di un top player.