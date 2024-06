Pederzoli: "Mercato? No rivoluzioni, ecco cosa faremo"

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha parlato ai microfoni di Radio Rai del momento della squadra crociata. Durante la trasmissione "Domenica Sport", ha spiegato la filosofia dei crociati e il modo di pensare che accompagnerà il Club nella costruzione della squadra che dovrà salvarsi in Serie A. "Il segreto è stato la continuità, abbiamo voluto insistere su questo progetto giovani iniziato tre anni fa. L'arrivo di Pecchia è stato determinante: è stato un processo di crescita continuo, la proprietà ci ha permesso di insistere sul nostro lavoro e ci ha portato a continuare a crescere fino a raggiungere i risultati. Il mister ha tante qualità, su tutte la capacità di lavorare con i giovani. Abbiamo scelto di lavorare con un gruppo di ragazzi con diverse nazionalità di provenienza. Pecchia ha grandissime capacità di saperli gestire e far crescere, dal punto di vista calcistico e umano, creando un ambiente vincente, Credo che la tifoseria sia orgogliosa della squadra che la rappresenta. La città intera ha mostrato grandissima passione, il lavoro è sotto gli occhi di tutti. Come comunità ci sono state tante iniziative che hanno avvicinato la nostra tifoseria, significa che c'è unità d'intenti". Capitolo mercato: "Qualcosa faremo - ha spiegato Pederzoli -. La campagna formalmente non è cominciata, ma siamo abituati a convivere con un mercato quasi infinito. Siamo convinti di avere i nostri giovani pronti ad affrontare un campionato difficile come la Serie A: ci saranno ritocchi, ma non eccessive rivoluzioni. Il livello in Serie A sarà diverso, ci sono grandi squadre con grandissimi giocatori. Bisognerà dimostrare di essere all’altezza sotto tutti gli aspetti: tecnico, tattico e fisico".