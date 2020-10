Un campione del mondo per il Parma: piace Erik Durm

Un campione del mondo per il Parma. Si tratta di Erik Durm, difensore della Germania campione in Brasile nel 2014, calciatore che nasce attaccante, trasformato da Jurgen Klopp in terzino destro nel suo Borussia Dortmund, squadra con cui ha collezionato 64 presenze. Sotto la gestione Klopp, Durm ha trionfato in Bundesliga, arricchendo la sua bacheca con due Supercoppe di Germania e una Coppa di Germania. Il suo picco lo ha raggiunto nella spedizione brasiliana del 2014, quando i tedeschi sono diventati campioni del mondo nella gestione Joachim Low. Il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dal Francoforte, fissato intorno ai due milioni di euro. Durm avrebbe dato già l’ok per il trasferimento, adesso tocca al Parma accelerare per coprirsi sugli esterni ma bisogna battere la concorrenza agguerrita del Betis Siviglia.

