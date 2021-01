Cutrone in pugno, attesa per Piatek: Il Toro per Kurtic offre Linetty

Il Parma ha bloccato Patrick Cutrone, aspetta l’esito degli ultimi confronti tra l’entourage del calciatore e i Wolves, proprietari del cartellino. E intanto monitora la pista che porta a Krzysztof Piatek, calciatore in uscita dall’Herta di Berlino chiesto dai crociati in prestito. Si attende la risposta dei tedeschi. Viste le difficoltà di arrivare a Scamacca, Roberto D’Aversa avrebbe chiesto alla società uno sforzo per assicurarsi il centravanti polacco, che alla prima stagione in Serie A tra Milan e Genoa aveva segnato 22 gol.

Le strategie per l’attacco prevedono anche un esterno offensivo, ma per ora l’offerta recapitata allo Steaua per Denis Man è stata rigettata. Le difficoltà del mercato di gennaio, corto e con poche possibilità di azione, sono date anche dalle uscite bloccate. Su questo fronte la situazione più spinosa è quella che riguarda Jasmin Kurtic, calciatore fortemente voluto da D’Aversa che in questa sessione non ne vorrebbe sapere di perderlo. Se non fosse per il Torino, che spinge forte per avere il centrocampista, tra l’altro già passato in granata, mettendo sul piatto un’offerta superiore rispetto a quella del Parma, a livello contrattuale.

D’Aversa nelle scorse ore è stato chiaro: ha ribadito la volontà di voler tenere il calciatore a tutti i costi, rifiutando di fatto la prima offerta del Toro, che si è presentato con 4 milioni di euro. Proposta scartata. E assieme al suo agente Amir Ruznic che nelle scorse ore è stato a Collecchio per sbrogliare la matassa, Kurtic spinge per essere liberato. Il tempo per trovare un sostituto è poco, per questo sul piatto – per velocizzare l’operazione – il Torino avrebbe messo Linetty, calciatore voluto da Giampaolo ma che non rientra nei piani del nuovo allenatore granata Davide Nicola. Il Parma fa muro.