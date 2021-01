MERCATO - Proposto Mandzukic, in attacco si valuta anche Lammers

Tra necessità impellenti e opportunità, il mercato di gennaio si è sempre contraddistinto per offrire a chi compra poche possibilità. Del resto ne esce alla grande chi sa fare di necessità virtù. Il Parma, come le squadre che lottano per non retrocedere, deve trovare presto l’intesa tra necessità e opportunità, questa volta per l’impresa serve un aiuto concreto dal mercato. Il cambio in panchina ha generato altre valutazioni, servono con una certa urgenza un giocatore per ruolo: un terzino destro, un difensore centrale (visti gli infortuni in serie di Iacoponi, Gagliolo, Osorio e Lautaro Valenti, l’argentino potrebbe addirittura essere più grave del previsto), un regista e un attaccante. Oltre a un esterno mancino. Il Parma valuta questi profili, considerando che per non retrocedere serve uno che la butti dentro. A proposito di attaccanti, a D’Aversa è stato proposto Mario Mandzukic, croato ex Juventus finito all’Al-Duhail SC, allenato da un ex calciatore del Parma, Sabri Lamouchi. Il croato è svincolato, su di lui è scontato che ci possano essere delle riserve per il fato che sia fermo da un po’, e non più di primo pelo. Ma rappresenterebbe l’usato sicuro al quale il Parma sta cercando di affidarsi. Per costruire in futuro la squadra che sogna il presidente Krause, fatta di giovani forti da monetizzare sul mercato, c’è bisogno di salvarsi. E la salvezza passa inevitabilmente da giocatori che sanno affrontare le difficoltà di un momento delicato come questo.

Un altro obiettivo, da sempre inseguito da Roberto D’Aversa, è Leonardo Pavoletti, con cui il tecnico nato a Stoccarda ha lavorato in passato. Ma il Cagliari chiede dei contanti per liberarlo. Ma il Parma starebbe valutando anchee il profilo di Sam Lammers, giocatore olandese di 23 anni, scovato dall'Atalanta ma chiuso da Muriel e Zapata. Sul giovane di Tilburg ci sono anche Benevento e Verona. Ma il Parma si è mosso in anticipo.