Pederzoli chiude a Ferrari e Pinamonti: "Coperti in quei ruoli"

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha dettato la linea dei rinforzi direttamente da Rimini, sede del Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025: "Il nostro mercato possiamo definirlo scoppiettante se si intende andare alla ricerca della continuità e del proseguimento di un progetto, se si intende un mercato caratterizzato da molti, molti acquisti allora no. Lo abbiamo già detto e lo ribadisco: la nostra idea è provare a dare continuità alla squadra che ha vinto la B, con tanti giovani pronti per affrontare questo campionato. È chiaro che qualche ritocco ci sarà, qualcuno è già arrivato, ma sicuramente non faremo tantissimo".

Niente nomi: "Puntiamo su giocatori giovani con grandi margini di miglioramento. L'approccio a questo mercato è lo stesso di quelli precedenti, certamente un po' di esperienza la metteremo, ma soprattutto cerchiamo giovani". Capitolo Man: il rinnovo è vicino, manca l'ufficialità che dovrebbe essere solo una questione di ore. Pederzoli sul rumeno si è espresso così: "È un giocatore di livello internazionale, gioca in una Nazionale importante, è all'Europeo e soprattutto è reduce da una stagione di alto livello con il Parma. È chiaro che c'è e ci sarà interesse intorno a lui, l'idea è tenerlo, puntiamo assolutamente su di lui". Chiusura per Ferrari del Sassuolo: "In quel ruolo lì siamo abbastanza coperti, abbiamo giovani bravi come Valenti, Balogh, Circati, Delprato può giocarci, rientra Cobbaut e poi c'è Osorio, che sta facendo una grandissima Copa America con il Venezuela ed è il profilo di esperienza. Siamo tranquilli in quella posizione". Niente Pinamonti, si punterà su Bonny: "Davanti noi siamo abbastanza coperti, Bonny è il nostro centravanti e, anche se giovane, è reduce da una stagione importantissima e può darci una grossa mano in Serie A. Vediamo. Il gioco dei nomi è abbastanza difficile perché realmente di concreto non c'è niente".