CALCIOMERCATO - Romagnoli al Lecce, piace Valoti

Cessione eccellente in casa Parma. Il difensore Simone Romagnoli si trasferisce al Lecce a titolo definitivo. Arrivato dall'Empoli nella finestra estiva con l'idea di guidare il reparto formato per lo più da giovani, ha disputato solo sei presenze per un totale di 585' tra campionato e Coppa Italia. Era rientrato in gruppo più una settimana fa, prima il suo lungo calvario lo ha tenuto lontano dai campi per 4 mesi in cui ha saltato 16 partite di campionato. Colpa di una lesione muscolare e di un paio di ricadute che hanno costretto l'ex Empoli a rimanere fuori. "Romagnoli sarà con noi, sta arrivando. Ha avuto qualche intoppo ma sta arrivando - aveva detto Pecchia dopo la gara contro il Perugia -". Il difensore invece, nell'ultimo giorno di mercato andrà a giocare in Serie A, al Lecce di Baroni. Dopo quella di Oosterwolde al Fenerbahçe, sta per essere perfezionata un'altra cessione eccellente in casa Parma che per rinforzare il centrocampo guarda in casa Monza. Piace, da questa estate, Mattia Valoti, centrocampista 29enne che all'occorrenza può fare anche l'esterno di centrocampo. Intanto l'attaccante polacco Mateusz Kowalski è in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Parma. Costo dell'operazione: 1 milione più il 10% sulla futura rivendita.