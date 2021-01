CALCIOMERCATO - Tra Scamacca e Cutrone, c’è anche Di Carmine

Le difficoltà di arrivare a un attaccante per il Parma, spingono Marcello Carli a valutare il mercato a 360 gradi. Il ds crociato tiene monitorata anche l'opzione che porterebbe a Di Carmine, giocatore in uscita dal Verona. Su di lui c'è anche il Crotone, l'attaccante starebbe valutando la soluzione migliore al momento, quella che gli permetterebbe di tornare a giocare con continuità. Il Parma coltiva sempre il sogno Scamacca, lavora per Cutrone e tiene in caldo la pista che porta a Di Carmine, ex pupillo del direttore sportivo Daniele Faggiano, che tempo fa aveva cercato di porterlo a Parma.