Campagna abbonamenti, si parte il 4 luglio

La stagione Parma comincerà ufficialmente al Mutti Training Center di Collecchio mercoledì, 3 luglio. I ragazzi di Fabio Pecchia scenderanno in campo per il primo allenamento della stagione con l'intento di prepararsi per la Serie A. Il giorno dopo, da giovedì 4 luglio, partirà anche la campagna abbonamenti 2024/25 “Sull’Ali Gialloblu”. Titolo evocativo che un po' richiama il Nabucco del compositore di Busseto, Giuseppe Verdi, un po' la metafora del volo che Pecchia e i suoi sono stati capaci di spiccare nell'annata che si è appena conclusa. Ci sarà la possibilità per i tifosi di poter sottoscrivere la propria tessera per non perdere l'occasione di riabbracciare la squadra al Tardini, teatro che finalmente tornerà a ospitare le big del calcio italiano. C'è grande attesa per tra i sostenitori crociati, che hanno messo già nel mirino il 17 agosto. È fissata per quel sabato, infatti, la partenza della Serie A che riabbraccia il Parma dopo tre stagioni.

