Campagna abbonamenti, info e prezzi: si parte il 4 luglio

Fase 3 : da lunedì 22 luglio e fino al termine della campagna , tutti coloro che non avranno sottoscritto l’abbonamento nelle due fasi precedenti, potranno farlo in base a una nuova tariffa di prezzo.

Tutti coloro che sono in possesso dell’abbonamento cartaceo per la stagione 2023/24 e non hanno acquistato la Tardini Card entro il 14 giugno, potranno rinnovare l’abbonamento esclusivamente recandosi presso un punto vendita fisico (Vivaticket o Stadio Ennio Tardini) sempre dotandosi in anticipo di Tardini Card nelle giornate sottoindicate.

TARDINI CARD

Da quest’anno tutte le tipologie di abbonamento (anche Under 14) dovranno essere caricate sulla nostra Fidelity Card, che in aggiunta consentirà di avere:

Priorità sull’acquisto : in occasione dei match di grande importanza, i titolari della Tardini Card, potranno beneficiare di una finestra d’acquisto dedicata prima della partenza della vendita libera.

: in occasione dei match di grande importanza, i titolari della Tardini Card, potranno beneficiare di una finestra d’acquisto dedicata prima della partenza della vendita libera. Cessione Abbonamento : la cessione della singola partita dell’abbonamento potrà avvenire esclusivamente verso un altro titolare di Tardini Card, purché il ricevente appartenga alla stessa tipologia di origine.

: la cessione della singola partita dell’abbonamento potrà avvenire esclusivamente verso un altro titolare di Tardini Card, purché il ricevente appartenga alla stessa tipologia di origine. Trasferte : la tessera sarà lo strumento necessario per acquistare il biglietto nei Settori Ospiti dove verranno stabilite restrizioni territoriali sia per i residenti a Parma e Provincia che al di fuori.

: la tessera sarà lo strumento necessario per acquistare il biglietto nei Settori Ospiti dove verranno stabilite restrizioni territoriali sia per i residenti a Parma e Provincia che al di fuori. Fedeltà: in futuro, i titolari di Tardini Card, potrebbero beneficiare di ulteriori vantaggi sia per l’acquisto di biglietti che per l’acquisto di merchandising ufficiale Parma Calcio.

La tessera si potrà acquistare online su Vivaticket, e fisicamente solo nelle giornate di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 presso il Centro Coordinamento Parma Clubs (dalle ore 15.00 alle ore 19.00) e da giovedì 4 luglio presso la Sala Stampa “Gianfranco Bellè” dello stadio Ennio Tardini solo contestualmente alla sottoscrizione di un abbonamento stagionale.

FASE 1 - ORARI (STADIO TARDINI, sala stampa Gianfranco Bellè)

Durante la fase 1, la sala stampa “Gianfranco Belle” dello stadio Ennio Tardini sarà adibita per la sottoscrizione degli abbonamenti e per la Fidelity Card “Tardini Card”. Di seguito i giorni e gli orari di apertura ai tifosi:

da giovedì 4 luglio a venerdì 5 luglio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00

sabato 6 luglio: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

domenica 7 luglio: solo web (postazione stadio chiusa al pubblico)

da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio: dalle ore 15:00 alle ore 19:00

sabato 13 luglio: dalle ore 10:00 alle ore 13:00

domenica 14 luglio: solo web (postazione stadio chiusa al pubblico)

ABBONAMENTI “SPECIALI”

L’abbonamento Under 14 potrà essere acquistato esclusivamente abbinando contestualmente almeno un abbonamento adulto (esclusi abbonamenti Under 24 ). L’abbonamento Family potrà essere acquistato esclusivamente recandosi fisicamente presso il punto vendita dello stadio Ennio Tardini, previa compilazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia. L’abbonamento Universitari potrà essere acquistato esclusivamente recandosi presso un punto vendita fisico previa esibizione del tesserino della facoltà di appartenenza. L’abbonamento riservato alle persone con disabilità superiore al 70% potrà essere acquistato esclusivamente recandosi presso un punto vendita fisico (Vivaticket o Stadio) esibendo il certificato attestante l’invalidità. Le tariffe e i settori disponibili sono i medesimi di quelli contrassegnati con la dicitura “Over 65”.