Catanzaro-Parma 0-5 LE PAGELLE | Man va, Benek prezioso

Ecco le pagelle di Catanzaro-Parma 0-5

Chichizola 6 - Dove non arriva Delprato, c'è lui che, senza strafare, porta a casa il quarto clean sheet in cinque partite. Il suo modo di interpretare la partita è un po' rischioso, ma si conferma efficace quando lo richiede la gara. Nel secondo tempo, per problemi muscolari, fa scaldare Corvi salvo poi stringere i denti e continuare.

Coulibaly 7 - Assist per il 3-0, va con il pilota automatico e cresce alla distanza. Dopo la sbandata iniziale sulla destra a inizio gara servita a confezionare l'occasione di Biasci, si setta e non sbaglia più. Che crescita.

60' Ansaldi 6 - Contribuisce a tenere alta la guardia e, con ordine, a difendere la porta di Chichizola.

Delprato 6,5 - Schierato centrale, come avrebbe voluto fare dall'inizio della stagione Fabio Pecchia, risponde presente contrastando quasi ogni tentativo degli attaccanti del Catanzaro.

Circati 6.5 - Una sola sbavatura: accorcia tardi su Biasci all'ottavo in una delle poche occasioni concesse al Catanzaro. Per il resto resiste senza rischiare tanto.

Zagaritis 6,5 - Corsa e personalità: non facile in uno stadio come il Ceravolo. Ma risulta comunque affidabile. Beccato un po' dal tifo di casa dopo l'intervento su Šitum. Ma non era certo sua intenzione fare male all'avversario.

82' Di Chiara sv - Entra e confeziona l'assist per il quinto gol. Buon debutto.

Estevez 6,5 - Ammonito, va un po' in affanno nel contenere la forza d'urto del Catanzaro.

Bernabé 6,5 - Gestione ordinata e sapiente del pallone. Prezioso.

Man 7,5 - Apre la partita con un gol di bella fattura, poi innesca con una giocata a memoria la corsa di Bonny per il rigore che porta al 2-0. Rientrava da un infortunio, non si vede. Un grande slalom stava per concedergli la gloria: peccato per il tiro disinnescato da Fulignati.

46' Partipilo 6,5 - Due minuti per il suo primo gol in maglia Parma. Corsa e generosità, il suo marchio di fabbrica in una partita indirizzata.

Sohm 6 - Muscoli e forza: ritrova la maglia da titolare e fa quello che deve fare. Anche quando si sposta a sinistra.

Benedyczak 7,5 - Seconda doppietta in maglia Parma, nono gol nelle ultime dodici partite di regular season. Continua il momento d'oro del polacco che nel 2023 ha segnato 13 gol, contando tutte le competizioni.

46' Hernani 6 - Un tempo di gestione: i suoi muscoli e la sua intelligenza serviti per spegnere i tentativi velleitari del Catanzaro.

Bonny 7 - Assist per l'1-0 di Man, si procura il rigore del 2-0 e, in mezzo fa tante cose buonissime. Giocatore lievitato letteralmente: negli spazi diventa veramente complicato da contenere.

67' ?olak 6,5 - Controllo di sinistro, palla sul destro e rasoiata che inchioda Fulignati per il quinto gol. Un regalo per il suo trentesimo compleanno.

Pecchia 7 - Cinque partite, quattro vittorie, undici gol e tredici punti. Primo posto solitario per i suoi ragazzi. Una squadra apparsa matura e consapevole della sua forza. Lascia sfogare il Catanzaro, poi lo annienta. Strapotere e messaggio chiaro al campionato: comanda il Parma.