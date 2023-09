Catanzaro-Parma LE ULTIME | Dubbio Čolak-Bonny, Sohm sulla trequarti

Si gioca per la vetta. Il Parma va a Catanzaro provando a dare continuità alla sua striscia positiva. Da tredici partite, la squadra di Fabio Pecchia non perde. Proverà a correre per il primo posto, con qualche dubbio. C'è da valutare le condizioni di Osorio, rientrato dagli impegni internazionali giusto 48 ore prima della partita. Rientra Coulibaly, una buona notizia per l'allenatore che potrebbe decidere di spostare Delprato centrale in coppia con Circati. A sinistra il dubbio è tra Zagaritis e Ansaldi. In mediana, Pecchia ha le idee chiare: Estevez più uno: Bernabé potrebbe affiancare l'argentino, con Hernani pronto a subentrare. Sohm sulla trequarti tra Partipilo e Begi?, in gol contro la Bosnia nell'Under21. Davanti ?olak a caccia della prima maglia da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Krainc; Sounas, Verna, Ghion, Vandeputte; Biasci; Iemmello. All: Vivarini.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabé; Partitpilo, Sohm, Benedyczak; ?olak. All: Pecchia.