Cecchinato, è finale a Parma dopo la battaglia con Munar

Marco Cecchinato vola in finale a Parma. Il tennista siciliano (n.104 del ranking) è approdato all'ultimo atto dell'"Emilia Romagna Open-Mutti Cup", nuovo ATP 250, battendo per 7-6(2) 1-6 6-1, dopo una battaglia durata due ore e quaranta minuti di gioco, lo spagnolo Jaume Munar, n.80 del mondo.

La cronaca del match: l'azzurro non sfrutta in avvio tre palle break nel secondo game per poi perdere il servizio nel gioco successivo. Il controbreak arriva nel sesto gioco, ma Ceck ha un passaggio a vuoto subito dopo in battuta ed è costretto a inseguire di nuovo. Cecchinato salva un set point sul 3-5 e poi controbrekka Munar. Si va al tie-break, dove non c'è storia, con l'azzurro che domina e chiude il primo set dopo oltre un'ora di battaglia. Lo spagnolo parte a razzo nel secondo parziale, strappa due volte il servizio all'avversario e archivia la partita col punteggio di 6-1. Cecchinato però non molla, resetta e torna prepotentemente in partita nel set decisivo: piazza il break in apertura, bissandolo nel sesto gioco. L'azzurro alla fine chiude 6-1 dopo due ore e 40' e vola in finale, la prima della sua stagione. Il semifinalista del Roland Garros 2018 domani affronterà lo statunitense Korda, che ha sconfitto il connazionale Paul col punteggio di 6-3 6-3. L'azzurro va a caccia del quarto titolo in carriera.

"Bellissimo giocare nuovamente di fronte al pubblico: ti dà la carica" le parole di Cecchinato a fine match, che in conferenza stampa ribadisce:

"Sono un giocatore diverso rispetto a 3 anni fa, quando nel 2018 feci semifinale al Roland Garros. Oggi sono più maturo, ho più esperienza e negli ultimi tempi ho lavorato bene. In queste ultime 5-6 settimane ho ritrovato buone sensazioni e fatto un gran lavoro. Questo risultato è il frutto di quanto fatto in quest'ultimo periodo. Insomma, ho ritrovato me stesso e sono tornato in top 100. Esserne fuori mi dava parecchio fastidio. Domani in finale darò tutto".

Per l'azzurro, come detto, è la quinta finale in carriera: ha vinto quelle di Umago e Budapest nel 2018 e di Buenos Aires nel 2019, mentre ha perso quella del "Sardegna Open" 2020. Se Cecchinato domani dovesse vincere arriverà al numero 69 in classifica.