Ceck è tornato: in semifinale a Parma

Cecchinato è tornato. Il tennista siciliano vola in semifinale all’Emilia Romagna Open, l'ATP 250 che si sta disputando sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma). Il 28enne palermitano, numero 104 del ranking, in tabellone con una wild card, ha liquidato per 6-3, 6-1, in poco più di un'ora, lo slovacco Norbert Gombos, n.87 del mondo, ripescato in tabellone come lucky loser. Match senza storia, con un Cecchinato deciso, concentrato e sicuro che non ha lasciato la minima chance al suo avversario. Cecchinato è l'unico italiano rimasto in tabellone dopo le sconfitte, tra gli altri, di Seppi, Musetti e la testa di serie numero 1 Sonego.

A Parma “Ceck” dopo essersi aggiudicato all’esordio il derby contro Raul Brancaccio, negli ottavi ha superato per la prima volta in carriera (dopo sette sconfitte senza aver mai conquistato neppure un set) la sua “bestia nera”, lo sloveno Aljaz Bedene, n.54, prima del netto successo di oggi su Gombos nei quarti. Cecchinato raggiunge così la nona semifinale in carriera. Un risultato che gli consentirà di tornare attorno alla novantesima posizione del ranking dalla prossima settimana. In semi (da ricordare quella contro Thiem a Parigi nel 2018 dopo la splendida vittoria su Djokovic nei quarti dello Slam francese) sfiderà lo spagnolo Jaume Munar, numero 80 del mondo che in mattinata ha sconfitto in meno di un'ora il francese Gasquet con un duplice 6-1: nell'unico precedente (Cordoba 2019 sul rosso) si è imposto lo spagnolo.