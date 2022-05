Cetilar Run, che successo!

Nemmeno il maltempo rovina la settima edizione della Cetilar run. Nuova location, entusiasmo alle stelle così come la voglia di tornare a correre dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Un successo a tutti gli effetti coronato non solo dalla splendida cornice del Parco Ducale, ma anche da una partecipazione massiccia. I runner e podisti si sono cimentati tra pendenze, falsipiani e dolci curve urbane. Dal Parco Ducale allo Stradone e ancora in Piazza Garibaldi, piazza Duomo, Pilotta e poi di nuovo il gioiello verde che ospita Palazzo Ducale. Lo sprint al tramonto tra le bellezze del centro passa agli archivi in una serata piovosa ma ricca di emozioni. A trionfare è stato Andrea Sanguinetti (Atletica Casone Noceto) La vittoria in rosa va invece all’atleta Fiorenza Pierli, prima fra le donne a tagliare il traguardo. Ma la Cetilar non è solo l’approdo per i professionisti della corsa, è una festa per tutta la città come ha testimoniato la corposa presenza di podisti non legati al cronometro, ma alla voglia di mettersi alla prova. Ecco cosa rende speciale la manifestazione targata Cus Parma che vede il patrocinio di Comune e Università. Ospiti speciali: Veronica Frosi atleta paralimpica della scuderia di Alex Zanardi, Myrta Pace e Ilaria Brugnoli campionesse di Paratriathlon. Insostituibile il sostegno dei partner cominciare da PharmaNutra spa, main sponsor da anni al fianco del Centro sportivo universitario, che ha allestito la classica pagoda bianca e blu. E ancora l’azienda Corte Parma che col suo brand Amoretti ha offerto i panini, Artcafé, Lanzi Trasporti e Banca Reale. Come sempre fondamentale la presenza dei volontari che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione senza intoppi. Un grazie di cuore è doveroso anche nei confronti di Seirs Parma.

LE ATTIVITA’ IN PAGODA - In occasione della Cetilar Run di Parma, PharmaNutra SPA, ha allestito la sua classica pagoda blu e bianca griffata Cetilar®; al suo interno gli specialisti della salute con una sorpresa in più. Test rapidi, efficaci, gratuiti e per tutti sono stati riservati ai partecipanti sotto la supervisione di esperti. L’attività è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Athletica sports conditiong & rehab.

L’UNIVERSITA’ IN PRIMA LINEA – Non di poco conto anche la presenza dei dieci punti massaggio gestiti dagli studenti del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Università di Parma

NON SOLO SPORT A TRIONFARE E’ LA SOLIDARIETA’ – Anche quest’anno l’attenzione alla solidarietà è stata una componente fondamentale dell’evento. A trionfare tra i donatori Avis comunale di Parma della competitiva Constantin Pancrat e Valeria Balestra Un’altra grande soddisfazione arriva Cus Parma che ha vinto come squadra con il numero di donatori.

IL PREMIO SPECIALE INCHOTELS GROUP – Un premio speciale è andato poi al parmigiano Marrangone Emanuel consegnato un buono per un soggiorno gratuito in una delle strutture alberghiere del gruppo che si trovano tra Parma, Reggio Emilia e Piacenza.

OLTRE ALLO SPORT TANTO DIVERTIMENTO: Uno sprint anche nel divertimento: quest’anno infatti la festa si è prolungata grazie all’animazione di Fra voice e Cristiano Desy.