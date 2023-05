Bastoni, Darmian e Dimarco: i capolavori di Faggiano da Parma alla Champions

Da Milano a Istanbul, passando da Parma. L'Inter va in finale di Champions League, ci torna dopo 13 anni e si porta in Turchia anche un pochino di gialloblù. Nella rosa che ha trascinato Inzaghi nel Bosforo ci sono infatti quattro elementi che recentemente hanno vestito la maglia crociata: tre erano in campo. Alessandro Bastoni, Matteo Darmian e Federico Dimarco, autentici capolavori firmati dal direttore sportivo Daniele Faggiano. Alex Cordaz, l'altro ex, alla fine ha festeggiato con tutti e tre saltando sotto la curva Nord diretta proprio da Dimarco in versione capo ultrà.

Dimarco e il bolide a San Siro

La sua è una storia che si intreccia a filo doppio, cominciata a Parma e scritta a San Siro. Era il 15 settembre del 2018, Federico era ancora uno dei tanti giovani mandati dall'Inter a farsi le ossa in giro. Ascoli, Empoli, Sion, la trafila nelle Nazionali giovanili e quel sinistro che prometteva bene, tenuto sempre in considerazione dai nerazzurri. Al Parma di Roberto D'Aversa, il primo in Serie A dopo il fallimento, serviva un terzino mancino che potesse dare il cambio a Gagliolo. L'allora direttore sportivo Daniele Faggiano lo individuò proprio in Dimarco (13 presenze e un gol) che, pronti via, alla quarta di campionato regalò ai crociati la prima vittoria nella massima serie dopo la splendida cavalcata che lì riportò a giocarsi una partita, e che partita, a San Siro. Era l'Inter di Spalletti, punita da un bolide da 30 di Dimarco che si infilò sotto l'incrocio dei pali. Esultanza scatenata per Federico che mostrò i muscoli facendo infuriare anche la tifoseria della quale oggi è idolo e che ieri ha diretto dal campo con il microfono e con i cori della festa dopo la vittoria nel derby con il Milan.