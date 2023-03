Charpentier, quanto mi costi: 13mila euro al minuto

Gabriel Charpentier ha detto sì alla chiamata della sua Nazionale. L'attaccante del Parma prenderà parte agli impegni di qualificazione della Repubblica del Congo alla Coppa d'Africa di fine mese contro Mauritania. Una buona notizia per il Parma, che fino a ora se l'è goduto pochissimo. L’attaccante ex Frosinone è arrivato via Genoa nel Ducato con tante belle speranze, rimaste tali per una serie di problemi fisici.

In una stagione tribolata ha messo insieme solamente 112' in campionato, poco meno di 4' a partita. Ne ha saltate praticamente 23: colpa di due stop spalmati tra settembre e dicembre, con una brevissima parentesi (nei primi venti giorni di ottobre) dove ha giocato solo una mezzoretta in due spezzoni, prima di rifarsi male e fermarsi fino a fine 2022. Se potesse esprimere un desiderio, Charpentier vorrebbe tornare a quando posava con la sciarpa del Parma, riavvolgere il nastro e cambiare la storia.

Ma non può. "Il ragazzo è stato fermo 8 mesi - ha spiegato Fabio Pecchia nel post partita contro il Südtirol - ha ripreso, si sta allenando e cercando continuità. Ha fatto 45 minuti con l’Ascoli molto bene, però c’è sempre da parlare di qualcuno che rimane fuori. Questo è evidente. Ma lui sta lavorando bene. In partita c’è stato un cambio forzato su un giocatore ma avrebbe potuto essere della gara. Lavora, sta meglio, migliora. Queste sono scelte tecniche dettate dal momento".

E per il momento però Charpentier ha dato un apporto limitato alla causa gialloblu. Acquistato a titolo definitivo per poco più di 1,5 milioni di euro, la sua permanenza sta costando al Parma 13.275 euro al minuto. Il rapporto tra qualità e prezzo è pessimo. Considerando che ancora ci sono nove partite da qui alla fine della regular season prima dei probabilissimi playoff, Pecchia si augura che il viaggio in Nazionale sia prolifico e restituisca un giocatore nuovo nello spirito e pronto nel fisico. Serve gente temprata per battagliare ed esaudire i sogni di un popolo che spera di poter festeggiare qualcosa di importante, a fine stagione.